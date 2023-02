Hanoi (VNA) - Le Vietnam participera au Salon du tourisme international de Berlin 2023 ( ITB ) prévu du 7 au 9 mars, a annoncé mardi 28 février à Hanoi l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV).

Cet événement touristique annuel - le plus important et le plus prestigieux du monde - réunira plus de 10.000 entreprises venues du monde entier, dont plus de 45 entreprises et voyagistes vietnamiens. Environ 180.000 touristes sont attendus.

Le stand vietnamien, d'une superficie de 450 m², permettra aux visiteurs de découvrir les paysages naturels, les traits culturels traditionnels, les arts folkloriques, les réalisations socio-économiques et les nouveaux produits touristiques attrayants du pays.

Une bonne occasion pour les professionnels vietnamiens comme étrangers de se rencontrer, de chercher des opportunités de coopération et de présenter leurs produits aux visiteurs.

Des touristes étrangers à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Selon l’Office général des statistiques, en deux mois, les arrivées internationales se sont établies à 1,8 million de personnes, soit 36,6 fois plus qu'à la même période de l'an dernier dont 90,7% venues par voie aérienne, 8,6% par voie routière et 0,7% par voie maritime.

Les revenus touristiques sont estimés à 4.700 milliards de dôngs, soit 2,2 fois plus qu'à la même période de l'an dernier, a-t-il fait savoir.

Le Vietnam vise cette année environ 8 millions d'étrangers sur un total de 110 millions de touristes. -VNA

Nguyễn Thanh Bình source