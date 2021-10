Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung , chef des hauts officiels de l' ASEAN du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dès les étapes de préparation, le Vietnam a décidé de participer aux 38e et 39e sommets de l'ASEAN et aux réunions connexes dans un esprit proactif, actif et responsable, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung.

Lors d'une rencontre avec la presse, abordant la récente participation du Vietnam à une série d'événements régionaux, Nguyen Quoc Dung a déclaré que de nombreuses initiatives du Vietnamien avaient été reconnues, soutenues et appréciées par des pays.

Depuis le début de 2021, le Vietnam a contribué de manière responsable à l'élaboration d'une centaine de documents soumis aux dirigeants régionaux, a-t-il noté.

Concernant le COVID-19, le vice-ministre vietnamien a estimé que la nouvelle stratégie de réponse du Vietnam et ses propositions liées à la relance durable avaient été bien appréciées par des pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe au 39e Sommet de l'ASEAN. Photo: VNA

L'approche sincère et transparente du Vietnam face aux questions régionales et internationales, y compris celle de la Mer Orientale, et dans le renforcement des liens régionaux, a été pleinement reflétée dans les documents des sommets de l’ASEAN, a souligné le vice-ministre. Il a déclaré que les contributions du Vietnam continuaient à être maintenues et promues, à travers lesquelles, le l'image et le rôle du Vietnam ont continué à s'affirmer.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a également souligné les résultats exceptionnels de ces sommets avaient contribué à la promotion de la solidarité régionale et à la construction de la communauté de l’ASEAN. -VNA