La délégation vietnamienne lors de la cérémonie d'ouverture des « International Army Games » 2019. Photo : VNA



Moscou (VNA) – Une délégation de l’Armée populaire du Vietnam participe aux « International Army Games » (Jeux militaires internationaux) 2019 qui ont été inaugurés le 3 août à Patriot Park, en banlieue de Moscou, en Russie.

La délégation vietnamienne est composée de 125 membres qui se mesurent dans sept disciplines, dont chars, secourisme et sauvetage, chimie et médecine militaire. Les épreuves auront lieu dans des terrains d’entraînement militaires en Russie, en Chine, en Biélorussie et en Ouzbékistan.

Organisés pour la première fois en 2015, les « Army Games » se sont développés rapidement. Cette année, l’événement voit la participation de plus de 5.000 personnes de 39 pays et les compétitions ont lieu dans 10 pays différents : la Russie, l'Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, l’Iran, l’Inde, la Chine, le Kazakhstan, la Mongolie et l’Ouzbékistan.

Dans une lettre adressée à l’édition 2019, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les « Army Games » contribuaient considérablement au développement de la coopération internationale et des relations de partenariat afin de garantir la sécurité des nations, de la région Asie-Europe et du monde.

Durant cet événement, la délégation vietnamienne participe aussi à un espace d’exposition et à un concours artistique. Selon le major Nguyen Tien Dung, un responsable du Musée militaire du Vietnam, la délégation vietnamienne présente des produits fabriqués par des soldats à partir de matériel militaire, une originalité que les visiteurs ne pourront trouver nulle part ailleurs au sein de l’espace d’exposition.

La participation de militaires vietnamiens aux « Army Games » 2019 est un événement important dans le cadre des Années croisées Vietnam-Russie (2019-2020), marquant le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes de l’amitié entre les deux pays en 2019 et le 70e de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2020. -VNA