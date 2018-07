Singapour (VNA) – Hanoi est déterminée à accélérer le processus d’édification d'une ville intelligente où les habitants et les entreprises jouent un rôle central, a déclaré le vice-président du Comité populaire de Hanoi Nguyen Van Suu, représentant des villes vietnamiennes participant au 6e Sommet mondial des villes à Singapour.

S’exprimant lors de l’ouverture de cet événement lundi 9 juillet, Nguyen Van Suu a souligné que la capitale visait l’objectif de devenir une ville intelligente développée à l’horizon 2030. Il a affirmé sa volonté de stimuler la coopération avec les localités, les entreprises et les partenaires dans les technologies et le transfert de technologies.

Le responsable de Hanoi a abordé la vision et la stratégie de développement d'une ville intelligente et d'une administration électronique au Vietnam et à Hanoi, en particulier. Il a indiqué que dans le contexte d’intégration internationale profonde et élargie, et d’avènement de la révolution industrielle 4.0, le développement d'une ville intelligente et durable constituait une tendance inéluctable.

Prenant la parole à l’ouverture du 6e Sommet mondial des villes, le vice-Premier ministre singapourien Tharman Shanmugaratnam a souligné que les pays en développement, notamment les pays démunis, devaient faire face à des défis comme l’instabilité sociale, la dégradation de l’environnement, les maladies contagieuses, l’immigration, les conflits… Ces défis demandent la responsabilité de tous pour les régler.

Placé sous le thème « Villes vivables et durables : Embrasser le futur à travers l’Innovation et la Collaboration », ce sommet discute des défis qui se posent pour les villes et présente des mesures pour les villes intégrées et aussi de nouvelles opportunités de coopération.

Des décideurs politiques, 160 maires, gouverneurs et dirigeants de 125 pays et territoires ainsi que des représentants d’organisations, de groupes, d’entreprises modèles partagent des expériences et réflexions pour régler les défis et renouveler les villes dans le futur.

Ce 6e Sommet mondial des villes tourne autour de quatre sujets principaux que sont eau, villes, environnement, et transports et communications.

Dans le cadre du sommet a lieu une exposition présentant des mesures technologiques appliquées dans la planification et le développement urbains, qui regroupe 1.125 compagnies dont 25 singapouriennes. -VNA