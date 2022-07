Paris (VNA) - Plus de 10 entreprises textiles vietnamiennes ont participé au Salon Première Vision 2022, tenu du 5 au 7 juillet à Paris, en France.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a déclaré que la participation d'entreprises vietnamiennes à cet événement était extrêmement significative, et démontrait la détermination et la volonté de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays et les besoins de coopération des entreprises textiles vietnamiennes avec des partenaires français.

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang (centre) visite un stand vietnamien. Photo : VNA



Truong Van Cam, vice-président de l'Association vietnamienne du textile-habillement (VITAS), a déclaré qu'avec plus de 3 millions d'employés, l'industrie du textile-habillement était l'une des principales industries d'exportation du Vietnam. Elle a connu une forte croissance ces dernières années avec un chiffre d'affaires total annuel de plus de 40 milliards de dollars.

La présence du Vietnam à des événements comme Premier Vision 2022 aidera les entreprises vietnamiennes à comprendre les demandes et les goûts des clients européens, a-t-il ajouté.

Première Vision est le plus grand et le plus prestigieux salon de l'industrie du textile et de la mode en France, attirant plus de 60.000 visiteurs et 1.200 exposants internationaux dans cinq grandes divisions, à savoir les vêtements quotidiens, la mode de bureau et de sport, le jeanswear et la veste.-VNA