Un stand de la société vietnamienne Vinamilk au salon. Photo: Vietnam +

Singapour (VNA) – Quatre entreprises vietnamiennes présentent leurs produits au Salon agro-alimentaire d’Asie-Pacifique (Asia-Pacific Food Expo - APFE) 2019, qui se tient du 21 au 24 novembre à Singapour.

L’édition de cette année réunit près de 200 stands de nombreuses entreprises spécialisées dans les produits agricoles, sylvicoles, aquatiques et agroalimentaires, venues de dix pays et territoires que sont la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la République de Corée, la Malaisie, le Japon, l’Australie, la Thaïlande, le Vietnam et Taïwan (Chine).

L’APFE 2019 offre aux entreprises vietnamiennes une bonne occasion de rechercher de nouveaux marchés d'exportation et d’étendre leurs partenariats.

Le salon devrait attirer 400.000 visiteurs. -VNA