Sydney, 28 mars (VNA) - L'Australie a informé le 28 mars qu'elle avait signé avec le Vietnam le premier protocole d'accord bilatéral dans le cadre du programme australien de visa agricole.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Dans un communiqué de presse, le ministre australien des Affaires étrangères a déclaré que la participation du Vietnam à ce programme renforçait et étendait les liens déjà riches entre les peuples.

Pendant des décennies, les travailleurs, étudiants, hommes d'affaires et touristes vietnamiens ont apporté d'importantes contributions à l'Australie, et le gouvernement australien espère que cela se poursuivra dans le cadre du programme, a-t-il déclaré.

La participation précoce du Vietnam au programme australien de visas pour l'agriculture démontre l'engagement du gouvernement du Premier ministre Scott Morrison à approfondir la coopération dans le cadre du partenariat stratégique Australie-Vietnam. Il s'agit d'une initiative clé de la stratégie d'engagement économique renforcé Australie-Vietnam lancée par les Premiers ministres des deux pays le 1er novembre 2021.

Parlant de l'événement, la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré que l'Australie et le Vietnam partagent un programme solide et optimiste et qu'ils sont liés par des liens chaleureux d'amitié et de famille qui s'étendent à tous les niveaux de la communauté, du gouvernement et des entreprises. « Cette étape reflète ce qui est possible lorsque nous travaillons ensemble », a-t-elle déclaré.

Le programme de visa agricole est destiné à fournir une contribution durable et à long terme à l'offre de main-d'œuvre australienne qui soutient ses secteurs agricole et industriel primaire. Dans le cadre de ce programme, des employés seront recrutés pour travailler dans divers secteurs agricoles, notamment l'horticulture, les produits laitiers, la laine, les céréales, la pêche et la foresterie, y compris les services de soutien et la transformation primaire.- VNA