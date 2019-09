Forum économique oriental 2019 (EEF) a débuté le 4 septembre à Vladivostok, en Russie. Photo : VOV



Vladivostok (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung participe au Forum économique oriental 2019 (EEF) à Vladivostok, en Russie.

Cet événement, qui a débuté le 4 septembre, réunit environ 8.000 délégués de plus de 50 pays dans le monde. Il comprend une cinquantaine d’activités, dont une séance plénière prévue le 5 septembre avec la participation du président russe Vladimir Poutine, du président mongol Khaltmaagiyn Battulga, du Premier ministre indien Narendra Modi, du Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad, et du Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Lors de cette séance plénière, le président Vladimir Poutine prononcera un discours appelant les investisseurs étrangers à renforcer leur participation aux projets communs avec les entreprises russes.

Organisé pour la première fois en 2015, le Forum économique oriental vise à attirer les investissements dans l’Extrême-Orient russe et à promouvoir la coopération au développement de cette zone. Lors de l’édition en 2018, 220 conventions et contrats ont été signés, cumulant une valeur totale de plus de 3.000 milliards de roubles, soit l’équivalent de 45 milliards de dollars. -VNA