Panorama du Sommet. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par le général de brigade Bui Trung Dung, commandant adjoint des Garde-côtes vietnamiens, participe au 2e Sommet Mondial des Garde-côtes qui a débuté le 20 novembre à Tokyo.



Cet événement de deux jours réunit des représentants des Garde-côtes de 58 pays et de huit organisations internationales. Il permet aux participants de partager des expériences de leurs pays dans la garantie de la sécurité et de la sûreté maritimes, de discuter des mesures propres à développer les ressources humaines pour faire face aux défis.



En marge du Sommet, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le général de brigade Bui Trung Dung a affirmé que dans le contexte d’intégration internationale, les pays devaient coopérer tant au niveau bilatéral que multilatéral pour résoudre les problèmes liés à la sécurité et la sûreté maritimes. Il a rappelé qu’en 2015, les Garde-côtes vietnamiens et japonais avaient signé un mémorandum de coopération bilatérale et organisé depuis des réunions annuelles afin d’évaluer les réalisations et de définir des orientations futures.



Appréciant les aides japonaises pour le Vietnam dans le développement des ressources humaines et l’organisation de séminaires scientifiques, ainsi que l’envoi de navires au Vietnam, le général Bui Trung Dung a annoncé qu’en décembre 2019, les Garde-côtes vietnamiens enverraient un navire au Japon. -VNA