Paris (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a participé au 2e Forum de la paix à Paris, qui s’est ouvert le 12 novembre sous la houlette du président français Emmanuel Macron.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, prend la parole lors du forum. Photo: news.un.org

L’événement a attiré 30 chefs d’État, dirigeants de pays et grandes organisations internationales, experts et hommes d’affaires.

Le vice-ministre vietnamien Lê Hoài Trung a prononcé un discours lors d’une séance sur le 70e anniversaire des Conventions de Genève.

S’exprimant lors du forum, le président Macron a déclaré que le nationalisme extrême, la guerre et la non-coopération détruiraient tout ce que les humains ont construit ces dernières années. L’Europe est l’endroit où le prix de la non-coopération est le mieux connu, a-t-il déclaré.

Afin de faire face aux défis dans un monde en mutation et aux difficultés du multilatéralisme, le forum a appelé les entités à faire des engagements et à promouvoir des solutions spécifiques à la gouvernance mondiale.

Cet événement s’inscrit dans les efforts initiés par le président Macron pour réaffirmer l’importance du multilatéralisme et faciliter la coopération internationale et les actions collectives pour un monde pacifique.

Les participants consacreront deux jours à discuter des solutions spécifiques et à créer de nouvelles règles, normes et pratiques.

Le forum a reçu plus de 700 projets et initiatives de 115 pays sur des thèmes tels que la paix et la sécurité, l’environnement, le développement, les nouvelles technologies, la croissance économique inclusive, la culture et l’éducation.

Parmi eux, 120 projets ont été sélectionnés pour être présentés lors de l’événement, ce qui permettra aux auteurs de discuter avec des dirigeants et des partenaires potentiels.

Les 10 meilleurs projets recevront un soutien dans un délai d’un an. Leurs résultats seront annoncés lors du prochain forum. - VNA