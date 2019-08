26ème Forum régional de l'ASEAN.



Bangkok (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a participé au 26ème Forum régional de l'ASEAN (ARF) à Bangkok, le 2 août, dans le cadre de la 52ème Conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, a souligné le rôle important de l’ARF dans la promotion du dialogue et de la coopération en matière de sécurité et de politique dans la région.



Il a demandé aux pays de rechercher des mesures pour renforcer la sécurité régionale durable sur la base du droit international, des règles et normes régionales, et d'une collaboration mutuellement bénéfique.



Les ministres sont convenus de poursuivre pleinement et efficacement la mise en œuvre du plan d'action de Hanoï de 2010, de la déclaration de vision du Forum et de ses accords antérieurs, en mettant l'accent sur les domaines prioritaires de la recherche et du sauvetage, de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, de la sécurité maritime et de la non-prolifération et de l’élimination des armes de destruction massive, du maintien de la paix et de la résilience aux nouveaux défis de sécurité tels que la cybersécurité.



Ils ont adopté les déclarations de l’ARF sur la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la violence extrémiste, ainsi que les plans d'action pour 2019-2020 comprenant des activités et des séminaires sur différents thèmes liés à la sécurité.



Face aux changements rapides survenus dans le monde et dans la région, les ministres de l'ASEAN ont décidé de continuer à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’ARF, afin d'aider le forum à conserver son rôle et à renforcer sa capacité d'adaptation aux défis actuels.



Ils ont indiqué qu'ils examineraient l'énoncé de vision de l’ARF et le plan d'action de Hanoï de 2010 pour définir les nouvelles orientations de développement du forum dans la nouvelle période.



Lors de leurs discussions sur des questions internationales et régionales, les ministres ont pris acte des progrès enregistrés dans la péninsule coréenne, estimant qu'il s'agissait d'une contribution importante à l'objectif à long terme de la paix, de la stabilité et de la dénucléarisation de la péninsule.



Ils ont souligné l'importance du dialogue et de la coopération dans la résolution des différends et de la volonté de respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Les responsables ont également échangé leurs points de vue sur les nouveaux défis en matière de sécurité, tels que le terrorisme et la violence extrémiste, la sécurité nucléaire, la cybersécurité, les catastrophes naturelles et le changement climatique.



En ce qui concerne la question de la mer Orientale, de nombreux ministres ont exprimé leur préoccupation face aux récents développements complexes, notamment à un certain nombre d'incidents graves dans la région.



Ils ont continué d'insister sur l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en mer Orientale; et ont pris en haute estime le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS de 1982).



Ils ont appelé les parties impliquées à faire preuve de retenue, à ne pas militariser et à s'abstenir des actions susceptibles de compliquer la situation, en appliquant pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC).



Notant l'avancement des négociations sur le code de conduite en mer Orientale (COC), les ministres sont convenus que le contexte actuel exigeait un COC efficace et concret, conforme au droit international.



Lors de l’événement, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a hautement apprécié le rôle et l’utilité de l’ARF dans l’amélioration du dialogue et de la coopération sur des questions de sécurité et de politique présentant un intérêt commun et visant à faire face aux défis régionaux.



Afin d’intensifier l’adaptabilité à l’environnement de sécurité en rapide évolution, le responsable a suggéré de définir une nouvelle vision du développement de l’ARF, parallèlement à la refonte des méthodes de fonctionnement du forum, l’objectif étant d’ici 2020.



Minh a exprimé son point de vue sur l'importance de la paix, de la stabilité et du respect du droit dans la région et dans le monde.



Il a applaudi les récents progrès réalisés dans la péninsule coréenne, notamment les sommets entre les dirigeants des Etats-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC), et a exprimé l'espoir que les parties maintiendront la dynamique de progrès et poursuivront le dialogue afin de résoudre leurs différends.



En ce qui concerne la question de la mer Orientale, le responsable a reconnu l'avancement des négociations du COC.



Cependant, il a également déclaré que les développements dans la région, notamment les mouvements unilatéraux et les incidents graves se déroulant dans la mer Orientale, suscitent toujours de vives inquiétudes, en particulier des actes qui ont gravement violé les droits souverains et de juridiction des pays côtiers.



Minh a proposé aux pays concernés de faire respecter le droit international, dont les droits et intérêts des États côtiers, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de respecter pleinement et efficacement le DOC et de maintenir un environnement favorable aux négociations afin de parvenir à un COC efficace et concret. -VNA