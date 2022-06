Hôtel Shangri-La à Singapour. Photo: Reuters



Hanoi (VNA) - Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique et ministre de la Défense, qui conduit une haute délégation militaire vietnamienne a quitté vendredi matin 10 juin Hanoi pour se rendre à Singapour où se déroule du 10 au 12 juin le 19e Dialogue de Shangri-La, sur invitation du Comité d’organisation de cet événement.

La participation du Vietnam témoigne du rôle actif et dynamique et de la responsabilité du pays face aux affaires régionales et internationales, ainsi que de sa volonté de renforcer l'amitié et la coopération et de partager des expériences avec les autres pays dans le traitement des défis de sécurité communs.

Cette 19e édition comprend sept séances plénières autour de la stratégie indopacifique des États-Unis, de la gestion de la concurrence géopolitique dans une région multipolaire, du développement de nouvelles formes de coopération en matière de sécurité, de la modernisation militaire et nouvelles capacités de défense, de la vision de la Chine pour l’ordre régional, des défis communs pour la défense en Asie-Pacifique et en Europe, des nouvelles idées pour assurer la stabilité régionale.

Sont prévues également trois sessions simultanées abordant les questions relatives à la sécurité liée au climat et à la défense verte, au Myanmar et à la sécurité maritime.

Il est prévu que le général Phan Van Giang prononce un discours à ce dialogue et qu'il ait des contacts bilatéraux avec les responsables des ministères de la Défense de certains pays partenaires pour promouvoir les relations de défense bilatérales.

Le Dialogue de Shangri-La a été créé en 2002 sous l’impulsion des autorités singapouriennes et du think-tank britannique International Institute for Strategic Studies (IISS). Il rassemble tous les ans au printemps des délégués gouvernementaux de différents pays pour des échanges de vues sur les questions de sécurité en Asie. -VNA