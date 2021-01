Le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vu Hai Ha, lors de la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 41). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La section vietnamienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a assisté à la visioconférence du Bureau de l’APF qui a eu lieu le 25 janvier.

Les participants ont approuvé des rapports de quatre commissions (politique ; de la coopération et du développement ; des affaires parlementaires ; de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles), des Réseaux des femmes parlementaires et des jeunes parlementaires, et des assemblées régionales. Ils ont également approuvé des accords de coopération et des mesures de récompense pour soumettre à la 46ème session de l’APF.

Le Bureau de l’APF a décidé de poursuivre la mise en œuvre du Cadre stratégique de l’APF pour la période 2019-2022 et des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Lors de la session plénière de la 46ème session, la section vietnamienne, en qualité de vice-président de l’APF pour le mandat 2019-2021, présentera un discours sur les réalisations de l’Assemblée nationale vietnamienne en 2020, y compris ses contributions à la lutte nationale contre le coronavirus et le succès de l’Année de sa présidence de l’AIPA (Assemblée interparlementaire de l’ASEAN) 2020. -VNA