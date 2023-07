Visiteurs au stand de chaussures vietnamiennes. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le 27 juillet, l’Office du Commerce du Vietnam en Inde a ouvert un stand vietnamien au 7e Salon international de la chaussure d’Inde (India International Footwear Fair - IIFF) à New Delhi.



Les représentants du Vietnam à cette foire sont la SARL de production de biens de consommation Binh Tien avec sa marque de chaussure Biti’s, et la société par actions de commerce et de services Emall.



La cérémonie d’ouverture du stand vietnamien a eu lieu en présence de représentants du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, d’organisations indiennes et d’entreprises des deux pays.



Le salon IIFF se poursuit jusqu'au 29 juillet 2023.-VNA