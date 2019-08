La délégation vietnamienne au salon international de l'hôtellerie d’Inde 2019. Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Le Vietnam participe au 2e salon international de l'hôtellerie d’Inde (IHE) 2019, qui se tient du 7 au 10 août dans l’état indien d’Uttah Pradesh.

Ce salon annuel est spécialisé dans l'industrie auxiliaire pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme en Inde. Il regroupe des cuisiniers de premier rang dans le monde et 650 entreprises de différents pays. Il devrait attirer 20.000 visiteurs cette année.

Les produits et services exposés comprennent notamment du mobilier et ameublement, des accessoires de salle de bain, du matériel de traitement et d'emballage des aliments, des solutions informatiques et des technologies hôtelières intelligentes.

En outre, diverses activités telles que des ateliers de renforcement des relations commerciales et des relations d’affaires, ainsi qu’un cours de cuisine et une compétition entre chefs seront organisées.

L'année dernière, le premier IHE était un succès. Il avait attiré plus de 400 entreprises et plus de 10.000 visiteurs.-VNA