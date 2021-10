L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Ha Kim Ngoc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Ha Kim Ngoc, a assisté et pris la parole le 18 octobre lors de la séance d'ouverture en ligne du “Mekong-US Partnership Track 1.5 Policy Dialogue” sur le thème « Énergie et infrastructures ».

Il a hautement apprécié les progrès rapides du Partenariat Mékong-États-Unis ces dernières années et s'est félicité de l'engagement ferme et des actions concrètes de l'administration américaine pour renforcer la coopération et le soutien aux pays du Mékong, dont l’octroi des millions de doses de vaccin et de nombreux équipements médicaux pour la lutte contre la pandémie de COVID-19.



Il a suggéré que les États-Unis et les pays du Mékong continuent d'attacher de l'importance à la coopération dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, exprimant son souhait de voir être mis en oeuvre des projets américains de qualité dans la sous-région du Mékong.



Le secrétaire d'État adjoint américain Daniel Kritenbrink a réaffirmé le ferme engagement des États-Unis envers la région et l'importance du Partenariat Mékong-États-Unis, affirmant que les États-Unis continueraient de se coordonner avec les pays et partenaires du Mékong pour mettre en œuvre les plans et projets convenus.

Les participants ont discuté des orientations pour le développement durable de l'énergie et des infrastructures dans la sous-région du Mékong et des défis tels que les différences entre les réglementations juridiques des pays, le manque de coordination dans la mise en œuvre de certains projets hydroélectriques et le changement climatique de plus en plus complexe.



Le “Mekong-US Partnership Track 1.5 Policy Dialogue” sur le thème « Énergie et infrastructures » est la deuxième des sept dialogues politiques prévus pour la période 2021-2023.

Dans le cadre de cet événement, les délégués discuteront des défis et des solutions pour développer l'énergie et les infrastructures, contribuant au développement durable dans la sous-région du Mékong. -VNA