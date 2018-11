Alger (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham Quôc Tru, a souligné mardi 27 novembre à Alger l’importance de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN pour le développement socio-économique du pays, ainsi que le rôle du Vietnam dans l’ASEAN.

Vue du colloque sur l’ASEAN tenu sur le thème "Unité, paix et prospérité", le 27 novembre à Alger. Photo : VNA

Organisé conjointement par l’ambassade des pays membres de l’ASEAN en Algérie et l’Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI), le colloque tenu sur le thème "Unité, paix et prospérité" s’est focalisé sur les questions relatives au bloc régional.Cet événement a attiré des délégués du ministère algérien des Affaires étrangères, des délégations des ambassades étrangères en Algérie, des étudiants en administration nationale, en relations internationales et en sciences politiques des universités algériennes, ainsi que des médias locaux.Trois orateurs principaux - les ambassadeurs d’Indonésie, de Malaisie et du Vietnam -, et un orateur invité - l’ambassadeur de la République de Corée, ont présenté plusieurs aspects de l’ASEAN, tels que le processus de formation et de développement du bloc régional, les mécanismes de coopération, les perspectives et les défis, et les relations entre l’ASEAN et des partenaires extérieurs à la région.Le rôle joué par l’ASEAN dans certaines grandes questions régionales et internationales, le développement futur de l’ASEAN et les relations entre l’ASEAN et ses principaux partenaires, notamment avec la Chine, ont été parmi les sujets d’actualité abordés lors du colloque.La question de la Mer Orientale était également un sujet qui a attiré l’attention de nombreux participants à l’événement.Fondée en 1967, l’ASEAN qui regroupe l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, est déjà une force économique avec un marché de quelque 625 millions d’habitants, au PIB total de près de 3.000 milliards de dollars.La création de la Communauté de l’ASEAN le 31 décembre 2015 est entrée dans l’histoire, marquant un jalon important dans le processus de connectivité régionale. Elle est la première communauté fondée en Asie, fruit de la solidarité et des efforts de 10 petits et moyens pays. – VNA