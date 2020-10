Affiche de l'événement. Photo: Ministère des Affaires étrangères de la République de Corée

Séoul (VNA) - Le Vietnam participe à la Semaine des affaires République de Corée-ASEAN et Inde 2020 (Korea-ASEAN & INDIA Business Week 2020) qui a lieu les 13 et 14 octobre au Coex Convention and Exhibition Centre à Séoul.

L'événement est organisé par le nouveau Comité de la Nouvelle politique vers le Sud (NSP) sous l'égide de la Maison Bleue (bureau du président de la République de Corée) en coordination avec six grandes organisations économiques que sont Korea International Trade Association (KITA), Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), Korea Importers Association (KOIMA), Seoul Business Agency (SBA), Human Resources Development Service of Korea (HRDK) et The ASEAN Culture House (ACH).

Avant la propagation de la pandémie de COVID-19, l'Asie faisait partie du moteur de la croissance mondiale. La pandémie a gravement affecté les activités économiques en République Corée, dans l'ASEAN et en Inde. Le COVID-19 a également limité la capacité de se déplacer et d'échanger des marchandises. Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées par des arrêts de production, entraînant une augmentation du taux de chômage et une réduction des investissements.

Par conséquent, Korea-ASEAN & INDIA Business Week 2020 est l'occasion pour les pays de souligner ensemble le potentiel de l'Asie dans l'ère post-COVID-19, et de sensibiliser à l'accélération de la transformation numérique et à la promotion de la coopération et du partage de la prospérité entre les pays asiatiques.

L'événement sert également de plate-forme de connexion, permettant aux entreprises de la République de Corée, de l'ASEAN et de l'Inde d'établir des relations commerciales avec des partenaires asiatiques et d'accéder diverses opportunités d'investissement sur le continent.

De nombreux séminaires et activités d'échange et de présentation sont prévue dans le cadre de la Semaine.

Selon Ngo Quang Huy, troisième secrétaire de l'ambassade du Vietnam en République de Corée, dans le contexte de crise sanitaire, l'organisation de cet événement représente un effort considérable de la part du pays hôte ainsi que des pays membres de l'ASEAN. Il s'agit d'une bonne occasion de renforcer la promotion des produits phares du Vietnam auprès des amis sud-coréens en particulier et des pays de l'ASEAN plus largement, a-t-il ajouté. -VNA