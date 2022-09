Nguyen Manh Hai, conseiller et chef du Département de promotion des investissements de l'ambassade du Vietnam en Allemagne. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Considérée comme le fondement du Dialogue entre l’Allemagne et l’Asie, en général et l’Allemagne et le Vietnam, en particulier pour connecter les start-up vers le développement durable, la Semaine "AsiaBerlin Summit 2022" a attiré de nombreuses start-up à travers l'Europe et l'Asie.

Le Vietnam participe à "AsiaBerlin Summit 2022" avec une intervention intitulée "Politique de promotion des investissements pour la croissance verte au Vietnam" de Nguyen Manh Hai, conseiller et chef du Département de promotion des investissements de l'ambassade du Vietnam en Allemagne.

Selon Nguyen Manh Hai, la situation socio-politique stable et la place stratégique sont des facteurs favorables pour attirer les investissements étrangers au Vietnam. De faibles coûts de main-d'œuvre, une main-d'œuvre nombreuse, jeune et dynamique créent également un attrait du Vietnam pour les investisseurs. De plus, le nombre de la main-d'œuvre qualifiée et formée augmente et leur esprit de travail acharné inspirent confiance aux investisseurs.

Le Vietnam a jusqu'à présent signé 15 accords de libre-échange et est estimé en tant qu’un pays ayant un environnement d'investissement favorable, avec de nombreuses politiques favorables aux investisseurs.

L'Allemagne est l'un des partenaires les plus importants du Vietnam dans l'Union européenne (UE) et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne dans l'ASEAN. Le Vietnam est également un pays agricole fort, possédant un littoral de plus de 3.000 km et est fortement affecté par le changement climatique.

Lors de l'événement, les startups de nombreux pays asiatiques ont partagé de nombreuses idées innovantes sur les solutions et produits technologiques, contribuant à économiser l'énergie et à protéger l'environnement.

Dans le cadre de la Semaine "AsiaBerlin Summit 2022", l'ambassade du Vietnam organise également l'événement “Embassy Day” (Journée de l'ambassade) pour présenter l'homme et la nature du Vietnam. - VNA