Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique tient sa troisième réunion ordinaire du 11 au 15 septembre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a tenu sa troisième réunion ordinaire du 11 au 15 septembre, à l’approche de la 67e session de l'Assemblée générale de l’AIEA à Vienne, du 25 au 29 septembre.Cet événement a vu la présence de représentants de 35 pays membres du Conseil, ainsi que d'un certain nombre de pays membres de l' AIEA et d'organisations internationales en tant qu'observateurs.Une délégation vietnamienne, conduite par l'ambassadeur Nguyen Trung Kien, gouverneur, représentant permanent du Vietnam auprès de l'AIEA et des représentants d'unités spécialisées relevant du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique, a assisté à l'événement.La réunion s'est concentrée sur l'examen et la discussion des rapports annuels de l'AIEA, discutant aussi d'autres sujets tels que la mise en œuvre des accords d'inspection entre l'AIEA et l'Iran, la République populaire démocratique de Corée, la Syrie, la situation de sécurité et de sûreté de l'énergie nucléaire en Ukraine, le Traité de coopération trilatérale entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie sur le transfert de sous-marins à propulsion nucléaire (AUKUS)...Participant à la réunion, l'ambassadeur Nguyen Trung Kien a affirmé la politique constante du Vietnam de soutenir à la non-prolifération et d'avancer vers un désarmement complet des armes nucléaires , soulignant la nécessité d'un équilibre entre les trois piliers du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), la considération des droits des pays à utiliser l'énergie nucléaire et à appliquer la technologie nucléaire à des fins pacifiques sur la base du droit international et des obligations envers le TNP. Il a insisté sur les efforts et les réalisations du Vietnam dans le domaine de l'inspection nucléaire, affirmant que le Vietnam soutenait toujours le rôle de l'AIEA.