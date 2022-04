Photo : VNA



Jakarta (VNA) - La 23e réunion du Comité de coopération conjointe ASEAN-Chine (ACJCC) s'est tenue en ligne le 5 avril à Jakarta. L'ambassadeur vietnamien Nguyen Hai Bang, chef de la mission du Vietnam auprès de l'ASEAN, y a participé.

Les deux parties ont salué l'établissement du partenariat stratégique intégral ASEAN-Chine en octobre 2021 et ont exprimé leur conviction que l’événement serait une prémisse pour approfondir la coopération bilatérale.



Les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam, ont reconnu les résultats positifs des relations ASEAN-Chine ces dernières années et ont appelé la Chine à continuer de promouvoir la coopération dans des domaines clés tels que le développement durable, la ville intelligente, l'économie numérique, l'éducation et la formation, la réduction des écarts de développement...

L'ambassadeur de Chine auprès de l'ASEAN, Deng Xijun, a affirmé que l'ASEAN avait toujours une position hautement prioritaire dans la politique étrangère de la Chine, s'engageant à continuer à soutenir l'ASEAN dans la réponse à l'épidémie de COVID-19, à construire la Communauté de l'ASEAN et à soutenir l'ASEAN pour renforcer son rôle central dans la structure régionale. En février 2022, le Fonds de coopération ASEAN-Chine a transféré à l'ASEAN une deuxième aide d'une valeur de 5 millions de dollars, engagée par le président Xi Jinping pour soutenir le Fonds de l’ASEAN de réponse au COVID-19 à l'occasion du Sommet ASEAN-Chine tenu en novembre 2021 pour fêter les 30 ans des relations bilatérales. La Chine parrainera 150 millions de doses supplémentaires de vaccins et encouragera la coopération en matière de transfert de technologie et de production de vaccins avec l'ASEAN.

La Chine a également souligné qu'elle continuerait à soutenir l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI) et s'efforcerait de réduire les écarts de développement au sein de l'ASEAN en améliorant l'efficacité de la coordination entre l'IAI et la coopération dans le cadre Mékong-Lancang.

Les deux parties ont également noté les efforts visant à élaborer un Code de conduite (COC) en Mer Orientale, avec la reprise des négociations à partir de la mi-2021 après une période d'interruption due à la pandémie de COVID-19. Elles ont convenu d’une forme de commémoration à l'occasion de la célébration des 20 ans de la publication de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC).

La 24e réunion du Comité de coopération conjointe ASEAN-Chine devrait se tenir en 2023. -VNA