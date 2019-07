New York, 23 juillet (VNA) – L’auditeur général adjoint, Vu Van Hoa, a déclaré que le gouvernement vietnamien s'emploie à intégrer le développement durable dans les stratégies et plans de développement socio-économique du pays et à mobiliser des ressources pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

La délégation vietnamienne à la conférence des responsables des institutions d'audit suprême à New York. Photo : VNA



Vu Van Hoa a fait cette déclaration lors de la conférence des responsables des institutions d'audit suprême (SAI) à New York le 22 juillet.



Dans son discours, il a déclaré que le Vietnam accordait de l'attention à la mise au point des lois et politiques des États en matière de développement durable et à l'achèvement des plans d'action et des tâches spécifiques visant à atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 en 2017-2020.



Dans le même temps, le pays sensibilise le public à cet effort au moyen de programmes de formation pour tous les niveaux.



De 2021 à 2030, le Vietnam utilisera efficacement les ressources nationales et étrangères pour réaliser les objectifs de développement durable, développer une main-d'œuvre de haute qualité et appliquer les technologies modernes, en particulier celles utilisées pour l'environnement et l'énergie, a-t-il déclaré.



Vu Van Hoa a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les bureaux de contrôle suprêmes du monde entier en matière d’audit des questions concernées au développement durable.



Au cours de la manifestation de deux jours qui s'est déroulée du 22 au 23 juillet, les participants ont partagé leur expérience en matière d'audit de la mise en œuvre de l’ODD, ont discuté des difficultés rencontrées et des expériences en la matière.



Co-organisé par le Département des affaires socio-économiques des Nations Unies (UNDESA) et l'Initiative de développement de l'INTOSAI (IDI), l'événement a attiré 150 responsables et représentants des institutions d'audit suprême de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI), entre autres.-VNA