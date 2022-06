Hanoï, 8 juin (VNA) - Les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont souligné la nécessité de maintenir l'unité et de promouvoir un rôle central dans un contexte géopolitique compliqué lors d'une réunion virtuelle le 8 juin.

L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de l'ASEAN SOM du Vietnam. Photo : VNA

Lors de la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM) organisée en ligne par le Cambodge, président de l'ASEAN 2022, les États membres ont passé en revue les préparatifs de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN qui se tiendra du 30 juillet au 6 août.Les délégués ont également souligné leur engagement à maintenir la coopération pour réaliser les priorités et les initiatives de l'ASEAN 2022 tout en exprimant leur détermination à achever le développement de la communauté de l'ASEAN et de la vision post-2025.Ils ont également discuté des mesures visant à réduire l'écart de développement et à reconnaître les passeports vaccinaux entre les États membres.Les pays de l'ASEAN ont également mis à jour les progrès de la coopération entre le bloc et ses partenaires et ont convenu de continuer à élargir les relations avec les partenaires.Dans un contexte géopolitique complexe, les délégués ont souligné la nécessité de maintenir la solidarité et l'unité et de promouvoir le rôle central dans la structure de sécurité régionale.Sur des questions internationales et régionales, les pays ont souligné que l'ASEAN devrait continuer à promouvoir son rôle en aidant le Myanmar à trouver une solution possible à la crise actuelle en promouvant la mise en œuvre effective du consensus en 5 points.Concernant la situation en Ukraine, les pays se sont dits préoccupés par la persistance des tensions militaires et les conséquences négatives du conflit sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement commun de la région et du monde.Ils ont exprimé leur soutien au règlement des différends internationaux en voie pacifique conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.Concernant la Mer Orientale, les pays ont réaffirmé la position de principe de l'ASEAN. Ils ont convenu de mener des activités pour célébrer le 20e anniversaire de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et le 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) en 2022.L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de l'ASEAN SOM du Vietnam, a souligné que l'ASEAN devait avoir une approche holistique pour assurer une voix unifiée, objective et équilibrée dans le contexte où l'ASEAN doit faire face à de nombreux problèmes internationaux et régionaux complexes tels que le conflit entre la Russie et l’Ukraine, le Myanmar, la péninsule coréenne et la Mer Orientale.La réunion du Comité exécutif de la Commission de la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ) s'est tenue le même jour.Les pays de l'ASEAN ont réaffirmé l'importance du traité SEANWFZ, le considérant comme un document clé, démontrant l'engagement et la position commune de l'ASEAN dans le maintien des armes non nucléaires dans la région de l'Asie du Sud-Est.Lors de la réunion, les délégués ont également examiné la mise en œuvre du plan d'action du traité pour la période 2018-2022 et préparé la réunion du comité SEANWFZ début août.-VNA