Une délégation vietnamienne participe à la Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers tenue en ligne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Mme Nguyen Thi Hoang Van, cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, a participé les 10 et 11 décembre à la Rencontre internationale des Partis communistes et ouvriers (IMCWP), qui a été co-organisé sous forme virtuelle par le Parti communiste de Grèce et le Parti communiste de Turquie.

La rencontre extraordinaire avait pour thème «Les développements économiques, politiques et militaires internationaux. L'expérience de la lutte des partis communistes et ouvriers et des peuples. Solidarité avec Cuba, le peuple palestinien et tous les peuples qui luttent contre les sanctions, les complots et l'agression impérialiste". L’événement a réuni des représentants de 73 partis communistes et ouvriers de 57 pays du monde entier.

Les participants ont échangé et évalué la situation internationale actuelle, en particulier les développements politiques et sécuritaires complexes en Europe et en Asie-Pacifique ; partagé leurs expériences de lutte, les mouvements de masse et des travailleurs ; souligné la nécessité de renforcer la solidarité internationale dans les mouvements communiste et ouvrier ; exprimé son soutien et sa solidarité avec Cuba et la Palestine.

S'exprimant lors de la réunion, la cheffe de la délégation vietnamienne a partagé quelques réalisations socio-économiques acquis par le Vietnam après 35 ans de Renouveau ainsi que les orientations et perspectives de développement du pays dans les temps à venir.

Elle a affirmé son soutien constant à la juste lutte des peuples du monde, et a en même temps appelé au renforcement de la solidarité internationale entre les partis communistes et ouvriers et entre les forces démocratiques.-VNA