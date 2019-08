L’ambassadeur du Vietnam au Mozambique, Le Huy Hoang présente des produits vietnamiens à la 55e Foire internationale du commerce de Maputo. Photo: VNA



Maputo (VNA) –L’ambassade du Vietnam et des entreprises vietnamiennes au Mozambique présentent leurs produits à la 55e Foire internationale du commerce de Maputo (FACIM 2019) qui a lieu du 26 août au 1er septembre, dans la capitale mozambicaine Maputo.

Dès l'ouverture de la FACIM 2019, les stands vietnamiens ont attiré de nombreux visiteurs. Thé, café, chaussures et sandales, biscuits et bonbons, ustensiles ménagers, meubles, des produits du ministère vietnamien de la Défense, des sociétés Sunhouse, Long Hung… ont été bien appréciés.

De qualité et d'un beau design, des produits de Movitel - joint-venture du groupe des télécommunications de l'Armée vietnamienne (Viettel) au Mozambique, notamment ses services 4.5G, attire l’attention particulière des consommateurs locaux.

De nombreuses entreprises mozambicaines ont exprimé le souhait de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux et d'étudier les expériences vietnamiennes en matière de production et de transformation de produits agricoles, de construction et d’exploitation minière.

L’ambassadeur du Vietnam au Mozambique, Le Huy Hoang et des responsables locaux ont discuté des opportunités de coopération avec la province de Tete dans la transformation de bois, le développement de produits agricoles destinés à l’exportation.

FACIM 2019 comprend plus de 2000 stands et regroupe des entreprises mozambicaines et de 22 autres pays dont la France, l’Allemagne, la Chine, la République de Corée, l’Inde, le Brésil, l’Argentine, l’Égypte, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam.

Outre des produits traditionnels, le comité d’organisation accorde la priorité aux produits dans le secteur d’élevage pour appeler les investissements dans ce secteur potentiel au Mozambique. -VNA