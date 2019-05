Une chirurgie obstétrique au Vietnam. Photo: VNA

Hong Kong (VNA) – Le Vietnam a participé à la 9e Conférence d’Asie-Pacifique de gynécologie et d'obstétrique (ASPIRE) 2019 qui s’est tenue du 2 au 5 mai à Hong Kong (Chine).

Des représentants des hôpitaux d'obstétrique et de gynécologie de Hanoi et de Hai Phong, l’hôpital Buu Dien (Poste) de Hanoi et l’hôpital My Duc de Ho Chi Minh-Ville y ont assisté et présenté des rapports et exposés spécialisés.

La Conférence d’Asie-Pacifique de gynécologie et d'obstétrique est une activité annuelle organisée à Hong Kong qui attire un grand nombre de spécialistes en obstétrique et en gynécologie des pays d'Asie-Pacifique. -VNA