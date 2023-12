Pékin (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a conduit une délégation vietnamienne pour assister à la 8e réunion des ministres des Affaires étrangères de la Coopération Mékong-Lancang (MLC) à Pékin, en Chine.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son s’exprimant lors de la 8e réunion des ministres des Affaires étrangères de la Coopération Mékong-Lancang (MLC) à Pékin, en Chine. Photo : VNA

S’adressant à l’événement ouvert jeudi 7 décembre, le chef de la diplomatie vietnamienne a affirmé que le Vietnam chérissait et continuait de contribuer activement à la coopération entre les six pays du MLC.Dans le but de construire un avenir meilleur pour leur population, il a proposé quatre domaines de coopération prioritaires dans les temps à venir, notamment le développement des industries fondamentales en passant progressivement de la transformation et de l’assemblage à la recherche, à la conception et à la fabrication ; et la facilitation de l’innovation, de l’application et du transfert de technologies.La deuxième suggestion consistait à accélérer la transformation numérique grâce à des dialogues politiques sur l’économie numérique et la cybersécurité. Cela implique une collaboration pour développer la main-d’œuvre numérique, les villes intelligentes, la numérisation des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), ainsi que l’encouragement de la création d’infrastructures numériques et de l’application de technologies de nouvelle génération dans l’industrie manufacturière.Il a également appelé à des efforts accrus pour promouvoir la protection de l’environnement et la croissance verte en renforçant la coopération dans le développement d’une bioéconomie circulaire verte, d’une énergie propre et renouvelable et d’une agriculture intelligente ; et accélérer l’achèvement et la mise en œuvre du Plan d’action de coopération en matière de ressources en eau de la MLC pour 2023-2027.La portée du partage de données sur la météorologie, l’hydrologie et l’exploitation des barrages devrait être élargie tandis qu’une coordination plus étroite entre le MLC et la Commission du fleuve Mékong devrait être renforcée, a-t-il souligné.Selon le ministre Bui Thanh Son, la promotion de la coopération commerciale, l’établissement de chaînes d’approvisionnement intelligentes, la facilitation des connexions entre les MPME et les sociétés multinationales et la réforme de l’environnement d’investissement sont également des éléments clés de cet effort de collaboration.Le discours du ministre vietnamien a été salué et hautement apprécié par les pays membres participants.Les ministres ont salué le Fonds spécial de coopération Mékong-Lancang pour avoir aidé les pays membres à réaliser plus de 700 projets de petite et moyenne taille dans divers secteurs tels que le commerce, l’agriculture, le tourisme, la gestion des ressources en eau, l’environnement, la santé, la réduction de la pauvreté et l’autonomisation des femmes.S’appuyant sur les réalisations passées, ils ont convenu d’intensifier la coopération MLC en accordant la priorité à l’innovation, en aidant à la modernisation des pays et en créant un nouvel élan pour la coopération sous-régionale. Ils ont convenu d’explorer la possibilité d’établir le corridor d’innovation Mékong-Lancang avec l’humain au centre et de développer la ceinture économique Mékong-Lancang.Cette initiative vise à améliorer l’application des technologies avancées dans le développement économique, à stimuler la connectivité des infrastructures, à faciliter le commerce et les investissements, à soutenir la transition vers une énergie propre et à promouvoir la croissance verte.Les ministres ont réaffirmé leur engagement à donner la priorité à la gestion de l’eau dans la région du Mékong-Lancang, accélérant ainsi l’achèvement du Plan d’action pour la coopération en matière de ressources en eau du MLC pour la période 2023-2027. Ils ont exprimé leur soutien à l’organisation par le Vietnam de la deuxième réunion ministérielle du MLC sur les ressources en eau en 2024.La réunion s’est également engagée à accroître les échanges entre les peuples ainsi que la collaboration en matière d’éducation et de tourisme.Fondé en 2016, le MLC réunit six pays membres, à savoir la Thaïlande, la Chine, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam. – VNA