La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong (4e à partir de la gauche), et des membres de la délégation vietnamienne participant à l' APPF-28 . Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation de l’Assemblée nationale vietnamienne conduite par sa vice-présidente permanente Tong Thi Phong a commencé le 13 janvier ses activités dans le cadre de sa participation à la 28e réunion annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-28) à Canberra, en Australie.

Cet événement a lieu du 13 au 16 janvier, avec la participation de 19 parlements membres et de 10 parlements observateurs de l’APPF. La cérémonie d’ouverture a été organisée le matin du 13 janvier. Lors de celle-ci, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire de Yasuhiro Nakasone, ancien Premier ministre japonais, fondateur de l’APPF, qui est décédé en novembre 2019.

Placée sous le thème « Partenariats parlementaires jusqu'en 2020 et au-delà » (Parliamentary partnerships to 2020 and beyond), la 28e réunion annuelle de l’APPF comprend quatre sessions dont trois principales consacrées aux questions politiques et de sécurité, aux questions économiques et commerciales, à la coopération régionale en Asie-Pacifique.

Le 14 janvier, à la première session de la 28e réunion annuelle de l’APPF, la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale prononcera un discours sur les questions politiques et de sécurité. Elle aura également des rencontres bilatérales en marge de cet événement. -VNA