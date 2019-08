Phnom Penh (VNA) - Une délégation vietnamienne présidée par la ministre de la Santé, Nguyên Thi Kim Tiên, a assisté à la 14e réunion des ministres de la Santé de l’ASEAN qui s’est ouverte jeudi le 29 août à Siem Reap, au Cambodge.

La délégation vietnamienne à l'événement. Photo: VNA

Avec la participation de représentants de pays partenaires de l’ASEAN tels que le Japon, la République de Corée, la Chine et l’Organisation mondiale de la santé, la réunion a discuté d’un des quatre thèmes de la réunion - «L’ASEAN s’efforce de lutter contre les faux médicaments et les médicaments de mauvaise qualité».Le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, Tea Banh, a souligné les recommandations du Cambodge aux États membres de l’ASEAN pour promouvoir conjointement le développement harmonieux du secteur régional de la santé.Il a mis en exergue les efforts du gouvernement cambodgien en matière de santé publique via le développement des infrastructures de santé, la formation du personnel et l’extension du budget.Le Cambodge s’engage activement dans le système de bien-être social pour la période 2016-2025 afin d’élargir son réseau de soins de santé vers la fourniture des soins de santé à tous les citoyens d’ici 2030, a-t-il déclaré.La ministre Nguyên Thi Kim Tiên s’est rendue à l’hôpital provincial de Siem Reap, et s’est entretenue avec son homologue cambodgien, Mam Bunheng. Elle a également recontré son homologue indonésie et a signé un protocole d’accord entre les ministères de la Santé du Vietnam et de l’Indonésie.La 14e réunion des ministres de la Santé de l’ASEAN et les réunions connexes ont lieu à Siem Reap du 26 au 30 août et portent sur les quatre thèmes suivants: lutter contre les faux médicaments et de mauvaise qualité, assurer un budget pour les soins de santé, améliorer la capacité de mise en œuvre des règles de l’OMS, et la créativité dans le renforcement des soins de santé.-VNA