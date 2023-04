Le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Tien Dung (deuxième rang, deuxième à partir de la droite), et des ministres des Finances et gouverneurs des Banques centrales de l'ASEAN. Photo: VNA



Jakarta (VNA) – Une délégation de la Banque d’Etat du Vietnam, conduite par son vice-gouverneur Pham Tien Dung, a participé, du 28 au 31 mars en Indonésie, à des événements importants dans le cadre de la coopération monétaire et financière de l'ASEAN (Association des Nations d'Asie du Sud-Est) en 2023.



Elle a participé à une réunion des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN, à une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN, et des événements connexes à Bali, présidés par la Banque centrale d'Indonésie (BI) et le ministère indonésien des Finances.



Lors des réunions, le vice-gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam, Pham Tien Dung, a hautement apprécié les propositions de la BI et du ministère indonésien des Finances pour faire face aux problèmes urgents auxquels sont confrontés les pays, et continuer à fournir une orientation à long terme vers une croissance durable dans la région.



Il a également déclaré tenir en haute estime les réalisations des groupes de travail ces derniers temps. Il a suggéré que les groupes discutent d'un plan pour revoir les objectifs fixés jusqu'en 2025 et préparer le processus de planification pour la période 2025 - 2035.



En ce qui concerne les paiements transfrontaliers, il a indiqué que le Vietnam était parvenu à établir une connectivité avec la Thaïlande en matière de paiement QR et se coordonnait avec la Banque centrale du Cambodge pour discuter de la connectivité entre les deux pays. En outre, la Banque d’Etat du Vietnam étudie la possibilité de participer à des projets et initiatives multilatéraux de connectivité dans la région, a-t-il souligné. -VNA