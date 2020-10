Séoul (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug, qui a reçu jeudi 22 octobre à Séoul l’ambassadeur du Vietnam Nguyên Vu Tung, a affirmé que le Vietnam était un partenaire central de coopération dans la nouvelle politique Sud de la République de Corée.

Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug (à droite) reçoit l’ambassadeur du Vietnam Nguyên Vu Tung à Séoul, le 22 octobre. Photo : VNA

Le dirigeant sud-coréen a souhaité la bienvenue à l’ambassadeur qui a pris ses fonctions en République de Corée à un moment où les relations bilatérales se développent dans tous les domaines.Les deux pays sont des partenaires importants l’un de l’autre en matière de politique et de sécurité, d’investissement et de commerce. Les échanges populaires entre les deux pays se développent également, selon Park Byeong-seug.Il a ajouté que la République de Corée et le Vietnam étaient des modèles de réussite dans le contrôle de la pandémie de Covid-19, et a exprimé son souhait de visiter le Vietnam, le premier pays asiatique qu’il choisit de visiter dans un futur proche en tant que président de l’Assemblée nationale.L’ambassadeur Nguyên Vu Tung a confirmé que le Vietnam attachait de l’importance au renforcement du partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée, en particulier à un moment où le Vietnam, avec d’autres pays membres de l’ASEAN et la République de Corée, mettent activement en œuvre la nouvelle politique Sud.Le diplomate a demandé à la République de Corée de continuer à soutenir la communauté vietnamienne en République de Corée, et s’est engagé à faire de son mieux pour promouvoir les relations entre les deux pays.La République de Corée dispose d’un fonds d’IDE au Vietnam de près de 70 milliards de dollars dans plus de 8.000 projets, qui créent des emplois pour plus de 700.000 travailleurs vietnamiens et représentent 30% de la valeur des exportations vietnamiennes.Le commerce bilatéral a atteint 66,6 milliards de dollars en 2019 et les deux parties visent 100 milliards dans un avenir proche. – VNA