New York, 24 septembre (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a partagé l'expérience du Vietnam en matière de développement économique vers la justice sociale lors de sa participation à une conférence sur l'impact du développement durable organisée le 23 septembre par le Forum économique mondial à New York.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh lors de la conférence sur l'impact du développement durable organisée le 23 septembre par le Forum économique mondial à New York. Photo : VNA

L'événement a eu lieu à l'occasion de la Semaine de haut niveau de la 77e Assemblée générale des Nations Unies.S'adressant à une discussion sur la promotion du commerce inclusif, Pham Binh Minh a souligné le message selon lequel le commerce international ne sert pas seulement l'objectif de la croissance économique pure, mais doit également assurer la durabilité environnementale et les avantages inclusifs pour tous.Pour partager équitablement les avantages commerciaux, le représentant vietnamien a proposé plusieurs priorités pour promouvoir un commerce inclusif par le biais d'une coopération public-privé, dans laquelle les personnes et les entreprises jouent un rôle central.Il est nécessaire de développer une politique commerciale globale, réciproque et cohérente entre commerce vert, numérique et inclusif, et de continuer à promouvoir le rôle indispensable du système commercial multilatéral fondé sur des règles, libre, équitable, transparent et inclusif, a-t-il noté.Du point de vue d'une économie qui a adhéré à 15 accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux, y compris des accords de nouvelle génération avec des normes élevées en matière de travail et d'environnement, Pham Binh Minh a affirmé que la leçon importante que le Vietnam a tirée est de ne pas sacrifier le progrès social et la justice, et l'environnement pour poursuivre une croissance économique pure.De nombreux délégués présents à l'événement ont également partagé les vues du développement du Vietnam et ont apprécié les propositions de Pham Binh Minh dans la promotion du commerce inclusif.Le directeur général du Forum économique mondial, Mirek Dusek, a estimé que le Vietnam est une partie importante du commerce mondial ainsi que de la chaîne d'approvisionnement mondiale.Il a déclaré que le Vietnam avait non seulement obtenu de grandes réalisations dans l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, mais avait également apporté de nombreuses contributions positives dans le domaine de la protection de l'environnement et de la réponse au changement climatique, devenant ainsi un modèle à suivre pour les autres nations. - VNA