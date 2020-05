L'ambassadeur vietnamien en Inde Pham Sanh Chau. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - L'ambassadeur vietnamien en Inde Pham Sanh Chau a partagé les politiques de développement post-COVID-19 que le Vietnam mène lors d'un séminaire en ligne organisé vendredi 7 mai à New Delhi par la Chambre internationale de média et d'industrie du divertissement d'Inde (ICMEI).

Le diplomate vietnamien a informé les participants de l'expérience du Vietnam dans la maîtrise de l'épidémie de COVID-19, affirmant que son pays avait réussi lors du «premier combat» contre la pandémie avec aucun décès et près de 90% des patients guéris.

Il a souligné l'importance d'une coordination globale entre les secteurs et l’unanimité dans la mise en œuvre de mesures de quarantaine et de distanciation sociale ainsi que le strict respect par le peuple de ces règles, affirmant que cela a aidé le Vietnam à obtenir des résultats positifs dans sa lutte contre la maladie.

Outre les efforts et mesures visant à minimiser l'influence du COVID-19 sur ses industries, le Vietnam reprend progressivement ses activités commerciales, a-t-il noté.

Le 9 mai, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a un dialogue en ligne avec des entreprises à travers le pays afin de rechercher des solutions pour stimuler la production et les activités commerciales dans les temps à venir, a annoncé Pham Sanh Chau.

Selon la Banque mondiale, avec la Chine et l'Inde, le Vietnam sera l'un des pays enregistrant une forte reprise après la pandémie, a-t-il noté.-VNA