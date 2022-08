Les touristes étrangers reviennent progressivement au Vietnam. Photo: CNN

Hanoï (VNA) - Selon l'Administration nationale du tourisme (VNAT), le Vietnam continue de figurer parmi les destinations à la croissance touristique la plus rapide au monde, avec une augmentation mensuelle de 50 à 70% depuis le début de 2022.



Le Vietnam a accueilli 954.000 touristes internationaux au cours des sept premiers mois de 2022, soit 9 fois plus qu'à la même période de l'an dernier. Selon la VNAT, le taux de croissance des touristes internationaux a été de 62% en moyenne mensuelle de janvier à juillet.



La plupart des visiteurs étrangers viennent d'Asie-Pacifique, dont les pays d'Asie du Sud-Est tels que le Cambodge, Singapour, la Thaïlande et la Malaisie. La Corée du Sud a été la plus grande source de touristes du Vietnam au cours de cette période, suivie des États-Unis.



Le nombre de touristes européens a connu une bonne croissance, en particulier ceux en provenance du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne.



La VNAT a déclaré que les perspectives de reprise des entreprises touristiques sont positives car le nombre d'entreprises reprenant leurs activités augmente, créant plus d'emplois. Au premier semestre, la VNAT a délivré de nouvelles licences à 312 voyagistes internationaux, soit 286 de plus qu'en 2021.



Selon le rapport sur l'indice de développement du tourisme 2021 du Forum économique mondial, le tourisme au Vietnam a grimpé de 8 places. Avec 6 des 17 indices piliers classés parmi les meilleurs au monde, le pays se classe parmi les 3 à la croissance la plus rapide, grâce à la politique flexible du gouvernement contre l'épidémie.



Le site d'information malais Barnama a également affirmé que le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a été multiplié par 4,5 par rapport à 2021. Au cours des 5 premiers mois de l'année, les revenus du tourisme ont bondi de 34,7%.



Le volume des recherches internet sur l'hébergement au Vietnam le mois dernier a atteint 100 points, 5,9 fois plus que début mars (17 points), venues en majorité des États-Unis, d'Australie, de Singapour, d'Inde, du Japon, de Corée, du Royaume-Uni, de Malaisie, d'Allemagne et de Thaïlande.



Destination sûre, frais de voyage bon marché, gens sympathiques, nombreux sites attrayants… tels sont les atouts du Vietnam pour les touristes internationaux, selon AsiaHighlight./.-CPV/VNA