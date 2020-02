Hanoi, 9 février (VNA) – Le Vietnam continue d'affirmer son attractivité auprès des touristes; il vient en effet d’être reconnu comme l'une des 20 premières destinations pour les tendances de voyage en 2020, selon un classement publié par le National Geographic.

La baie de Lan Ha fait partie de l'archipel de Cat Ba, à Hai Phong. Photo: Zing

Les nouveaux hôtels et navires de croisière apportent plus d'expérience aux visiteurs.Les touristes peuvent passer deux nuits à Hanoi, une nuit sur un bateau dans la baie de Lan Ha puis découvrir l'île de Cat Ba à vélo et la vie locale du village de pêcheurs de Viet Hai, toujours selon le National Geographic. De plus, les visiteurs peuvent continuer leur voyage vers la chaîne de montagnes de Yen Tu.2019 est une année marquée par de nombreux succès du tourisme vietnamien, qui a continuellement figuré dans les plus prestigieux classements de la région et du monde.Lors des World Travel Awards 2019 à Oman, le Vietnam a été honoré comme la première destination du patrimoine mondial, dépassant de nombreux autres candidats tels que Brésil, Chine ou Grèce.Non seulement le Vietnam attire des touristes nationaux et étrangers avec ses belles plages, ses stations balnéaires de qualité, mais il abrite également des vestiges historiques et culturels de milliers d'années, et ce dans l’ensemble du pays.En octobre dernier, le Vietnam s’est également distingué lors des WTA pour l'Asie et l'Océanie, confirmant sa position de leader dans la région. Le Vietnam a dépassé 9 pays pour devenir la première destination en Asie pour la deuxième année consécutive.Le Vietnam a aussi été récompensé comme la meilleure destination alimentaire asiatique, dépassant d'autres pays de la région tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Thaïlande.Hoi An a dépassé Pékin, Delhi, Kyoto et Séoul pour devenir la première destination culturelle en Asie.Deux autres destinations du Vietnam - la baie de Ha Long et la forêt de Cuc Phuong - figurent également dans le classement asiatique des principales attractions touristiques et parcs nationaux.Selon les votes des lecteurs du magazine de voyage Condé Nast Traveller, le Vietnam est 10e dans la liste des 20 meilleurs pays du monde.Toujours selon CN Traveler, le meilleur moment pour visiter le Vietnam se situe entre avril et mai, lorsque les températures et le taux d’humidité sont agréables. – CPV/VNA