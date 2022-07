Le Vietnam se classe 7e dans le top 10 des meilleures destinations pour les expatriés étrangers et 2e en Asie du Sud-Est, après l'Indonésie.

InterNations, une communauté de personnes travaillant à l'étranger et comptant plus de 4,5 millions de membres dans 420 villes du monde, a publié un rapport sur les meilleurs et les pires endroits pour les expatriés en 2022./.