Touristes australiens en baie de Lan Ha. Photo: Era Cruises

Hanoi (VNA) - Le Vietnam se classe au 4e rang dans la liste des destinations touristiques les plus recherchées par les Australiens sur Google au cours de ces 20 dernières années.À l'occasion du 20e anniversaire de sa présence en Australie, le premier moteur de recherche au monde, Google, vient de publier sa liste des destinations les plus recherchées par les utilisateurs australiens au cours de ces 20 dernières années. En tête de ce classement se trouve le Japon, suivi de la Nouvelle-Zélande, de la Thaïlande, du Vietnam, de la Tasmanie, de l'Australie, du Cambodge, de Bali, de la Nouvelle-Galles du Sud et de Bornéo.