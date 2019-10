Hanoi (VNA) - Le Vietnam a fait des progrès considérables en matière d’obtention de prêts pour devenir l’un des 25 pays les plus performants au monde, selon le rapport Doing Business 2020 publié récemment par la Banque mondiale.

Photo: VNA

Dans le rapport annuel, le Vietnam occupe le 25e rang sur 190 économies, soit sept places de plus par rapport à 2019, ce qui place le pays au deuxième rang en Asie après le Brunei.L’indice d’obtention de prêts prend en compte les intérêts légaux et le partage des informations sur le crédit. Le Vietnam a obtenu huit points pour les informations sur le crédit, ce qui a porté le score à 80 sur 100 points, soit une hausse de 5 points par rapport à 2019.La Banque mondiale a salué les efforts déployés par le Centre national d’information sur le crédit du Vietnam (CIC) pour intégrer les informations fournies par les détaillants dans son rapport, afin d’aider les établissements de crédit à obtenir davantage d’informations pour évaluer leurs clients.Le rapport a également noté que le Vietnam a continué d’améliorer ses informations sur le crédit public pour 59,4% de la population adulte, en hausse de 4,6% par rapport à 2019.Selon la Banque d’Etat du Vietnam, l’indice d’obtention de prêts constitue un élément positif des efforts déployés pour appliquer les résolutions 01 et 02 du gouvernement sur l’amélioration de l’environnement des affaires et le renforcement de la compétitivité nationale.Le résultat montre la détermination de la banque centrale à demander aux établissements de crédit de créer des conditions favorables permettant aux particuliers et aux entreprises d’avoir accès au crédit de manière équitable et transparente.Cela témoigne également des efforts déployés par le CIC pour diversifier les sources de données, tout en répondant aux demandes d’information des établissements de crédit. – VNA