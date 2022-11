Quang Ninh (VNA) - Airshow 2022, un effort conjoint entre la compagnie aérienne de luxe américaine Gulfstream et Sun Air, un transporteur premium du groupe vietnamien Sun, a ouvert ses portes samedi 5 novembre pour la première fois au Vietnam dans la province de Quang Ninh (Nord).

Un Gulfstream G700 en plein vol. Photo : Gulfstream

L’événement de deux jours est ouvert uniquement aux invités VIP des deux marques, y compris les hommes d’affaires et les clients potentiels, à l’aéroport international de Vân Dôn.Il marque une étape importante dans le développement du tourisme de luxe, de l’industrie aéronautique haut de gamme et du commerce mondial au Vietnam.L’exposition présente deux célèbres avions Gulfstream, à savoir le G600 et le G650ER, qui ont remporté de nombreux prix dans l’industrie aéronautique.Gulfstream a également profité de l’occasion pour présenter pour la première fois la série Gulfstream G700 en Asie et au Vietnam.Son représentant a déclaré que Gulfstream G700 est le leader du marché dans le segment des jets d’affaires avec la cabine la plus longue, la plus large et la plus haute pouvant accueillir jusqu’à 19 passagers. L’avion est conçu avec cinq zones flexibles, dont une grande chambre, une cuisine et une salle de bain confortable.