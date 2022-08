Couvrant 336km², Cat Bà, district de Cat Hai, Hai Phong, est le plus grand archipel calcaire du Vietnam avec ses 388 îles et îlots.

Entre janvier et août, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint plus de 1,44 million, soit 13,7 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l’an dernier.