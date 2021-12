Le marché flottant de Cai Rang. Photo: vnexpress.net



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a décroché le titre de "meilleure destination des croisières fluviales d’Asie en 2021" (World Cruise Awards 2021), un prix prestigieux dans le cadre des World Travel Awards 2021.



Le résultat est basé sur les votes exprimés par un éventail d’experts du tourisme et de lecteurs du monde entier. Pour remporter ce titre, le Vietnam a dépassé le Cambodge, la Chine, le Laos et la Thaïlande.



Singapour a obtenu le titre de "meilleure destination des croisières d’Asie en 2021", alors que Dubai a été sacrée "meilleure destination des croisières du monde".

Le Vietnam possède un littoral qui s’étend sur 3 260 km et un réseau fluvial dense composé d’un total de 2 360 rivières.

Ces dernières années, des croisières fluviales de luxe ont été organisées vers des attractions célèbres et des temples anciens.

Certains des endroits pour les croisières sont les marchés flottants de Cai Rang et Phong Diên où les visiteurs peuvent découvrir la vie quotidienne de la population locale et déguster des plats traditionnels sur le bateau.

Auparavant, le Vietnam a été choisi aux World Travel Awards 2021 comme la principale destination touristique d'Asie et une destination touristique durable sur ce continent. De plus, le Vietnam a également remporté les titres de "Meilleure destination golfique du monde 2019" et de "Meilleure destination de golf d'Asie 2021" lors de la huitième édition annuelle des World Golf Awards. -VNA