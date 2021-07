Le Premier ministre Pham Minh Chinh (debout) lors de la réunion périodique de juin du gouvernement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam ne change pas son objectif de croissance économique, gardant encore les deux scénarios de croissance de 6% ou 6,5%, selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de la réunion périodique de juin du gouvernement, le 1er juillet.



La réunion périodique de juin du gouvernement a porté sur la situation socio-économique en juin et au premier semestre, ainsi que les orientations et tâches d’ici fin d’année...



Selon un rapport présenté lors de la réunion, au premier semestre, la croissance économique du Vietnam a atteint 5,64%, soit beaucoup plus élevé que le niveau connu pendant la même période de 2020 (1,82%). Le volume du commerce extérieur était estimé à plus de 316 milliards de dollars.



Cependant, dans les temps à venir, la prolongation du COVID-19 affectera le développement socio-économique. Par conséquent, la mise en œuvre du « double objectif » continuera de nécessiter les efforts conjoints et le consensus du gouvernement, des entreprises et des citoyens.



En ce qui concerne les tâches, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre de manière rationnelle les politiques monétaires et fiscales avec d'autres politiques afin de maintenir la stabilité macroéconomique et le développement socio-économique. Il est également important de réaliser avec succès la stratégie vaccinale, de tirer parti des avantages des accords de libre-échange, de stimuler la demande nationale, de développer le commerce électronique et de garantir la sécurité énergétique…



Le Premier ministre a appelé les citoyens, les entreprises et tous les secteurs économiques à continuer d'accompagner et de soutenir le Parti, l'État et le gouvernement pour surmonter les difficultés et les défis, dans l'immédiat, pour réaliser avec succès le double objectif de prévention et de lutte efficace contre l'épidémie et de développement socio-économique.-VNA