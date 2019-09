Sur le 21 km. Photo : VNA



Lao Cai (VNA) – La 7e édition du « Vietnam Mountain Marathon » a eu lieu du 20 au 22 septembre dans le bourg de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord).

Lancé en 2013, le « Vietnam Mountain Marathon » ou le marathon des montagnes du Vietnam, est le plus grand événement annuel de course de montagne en Asie. Cet événement est toujours accompagné d'activités humanitaires.

Cette année, la course a été organisée par le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Lao Cai et la société Topas Travel, avec le patronage de l’ambassade du Danemark.

L’édition 2019 a réuni 4.000 coureurs en provenance de 46 pays et territoires, soit 18% de plus qu'en 2018. Parmi eux ont figuré des champions ayant remporté de grandes courses dans le monde, dont l’Italienne Francesca Canepa, vainqueur de l’Ultra Trail du Mont Blanc 2018, et le Vietnamien Tran Duy Quang qui a remporté le 100 km l’an dernier.

De différentes distances étaient au programme, de 10 km à 100 km. Le Vietnamien Nguyen Tien Hung et la Belge Chaimaime Thompson ont fini premier chez les hommes et chez les femmes au 100 km. Au 70 km, c’est le Danois Mads Louring et la Hongkongaise Joy Ho. Au 42 km, le Vietnamien Ngo Van Dai et la Belge Vanja Cnops. Au 21 km, le Vietnamien Le Tuan Anh et la Sud-Africaine Judete Fourie. Au 15 km, le Belge Glorieux et la Thaïlandaise Somkiat Sanromnachai. Au 10 km, le Vietnamien Hua Thuan Long et sa compatriote Ly Thi Lan.

Lors de la cérémonie de clôture, les organisateurs ont remis les aides recueillies auprès des sportifs aux projets humanitaires des organisations Operation Smile et Newborns Vietnam, ainsi qu’à des programmes de réduction de la pauvreté à Sa Pa. -VNA