Photo: VOV



Hanoï (VNA) - L’Association du développement d’une culture d’entreprise vietnamienne et la municipalité de Quang Ninh ont présenté ce dimanche un code de la culture d’entreprise à huit provinces du Nord-Est.



La culture d’entreprise permet de constituer une communauté d’entreprise puissante et solide autour de valeurs communes telles que l’éthique, la culture, l’environnement et la combativité. Dans cette perspective, la publication d’un code de la culture d’entreprise vise à promouvoir l’image des entreprises vietnamiennes mais aussi celle de notre pays.



L’ouverture de l’économie vietnamienne s’avère de plus en plus importante. À l’ère de l’intégration économique mondiale, si elles veulent intégrer rapidement les chaînes de valeurs mondiales, les entreprises vietnamiennes devront améliorer leur identification commerciale et mettre en avant leur culture.-VOV/VNA