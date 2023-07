Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Malgré un contexte mondial anxiogène où l'économie mondiale est en difficulté et la relance économique est affectée, de nombreuses organisations internationales continuent d'apprécier les perspectives de croissance économique du Vietnam en 2023.Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance économique du Vietnam pourrait atteindre environ 4,7% en 2023 et l’inflation devrait être maîtrisée en dessous du niveau cible de 4,5%.Ces évaluations ont été avancées par Paulo Medas, chef d’une délégation du FMI lors d’une interview accordée au journal en ligne VietnamPlus relevant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA en abréviation anglaise), pendant sa tournée au Vietnam pour travailler avec les décideurs politiques du pays et avancer des recommandations concernant les politiques macroéconomiques, les marchés financier et bancaire.De leur côté, des experts de Maybank Research Pte Ltd, basée à Singapour, maintiennent leurs prévisions de croissance du PIB du Vietnam pour 2023 à 4%, et 6% pour 2024.Lors de la réunion du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au niveau des Ministres, tenue le 6 juin à Paris, en France, le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a affirmé que cette organisation continuerait d'accompagner le Vietnam dans son processus de développement d’une économie verte et durable et qu’elle était prête à y envoyer des experts pour l’aider à mettre en œuvre les réglementations liées à l'impôt minimum mondial.Lors d’un dialogue des pays membres de l'Organisation des Nations unies (ONU) à New York, aux États-Unis, au début juin dernier, plusieurs pays ont apprécié les réalisations du Vietnam en matière de reprise économique post-pandémique, de garantie du bien-être social et de résilience au changement climatique. L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a été invité à partager des expériences du Vietnam.Les délégués à la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du WEF (également connue sous le nom de Forum d'été de Davos) à Tianjin, en Chine, eux, ont identifié le Vietnam comme l'un des points lumineux de la reprise économique dans la région.Le site Portfolio-adviser.com (Royaume-Uni) a publié un article identifiant le Vietnam comme l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. Selon l'article, le moteur de croissance le plus important pour le Vietnam serait une forte augmentation des investissements directs étrangers (IDE) grâce à l'augmentation des exportations.Quant au journal singapourien The Business Times, il a estimé que ces dernières années, le gouvernement vietnamien et le secteur privé avaient fait des efforts inlassables dans l'attraction de talents pour faire du Vietnam un centre régional de production technologique. Cela a attiré l'attention de plusieurs « géants » mondiaux de la technologie et de nombreuses entreprises y ont accru leurs investissements dans les hautes technologies.Le journal thaïlandais The Nation a cité des propos de Phusit Ratanakul Sereroengrit, directeur du Département de la promotion du commerce international (DITP) relevant du ministère thaïlandais du Commerce, appréciant le développement du marché de détail au Vietnam. Cet expert a recommandé aux hommes d'affaires thaïlandais de se concentrer sur l'exploitation de ce marché. Citant des données du Centre du commerce de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville, Phusit Ratanakul Sereroengrit a donné des prévisions selon lesquelles les ventes sur le marché de détail du Vietnam devraient atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2025.-VNA