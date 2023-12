Hanoi (VNA) – L’élévation du mécanisme de réunion entre les commissions des Assemblées nationales du Vietnam, du Laos et du Cambodge au sommet des présidents des Assemblées nationales des trois pays est importante pour les relations et la coopération entre les trois organes législatifs en particulier et les trois pays en général, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung. Photo : VNA

Dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, au Laos pour assister au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) et effectuer une visite de travail dans le pays, le diplomate a déclaré que cela complète le mécanisme de coopération des trois organes législatifs des trois pays.Cela complète également le mécanisme de réunion des dirigeants des trois pays en plus de ceux existants des chefs de parti et de gouvernement des trois pays. Le mécanisme rehaussé contribue également à répondre aux exigences de la nouvelle situation dans le monde et dans la région.C’est important pour les Assemblées nationales des trois pays, a souligné l’ambassadeur Nguyên Ba Hung, précisant que cela aide d’abord à mettre en œuvre efficacement les politiques et les orientations des affaires étrangères des pays.Le rehaussement du mécanisme de réunion contribue également à renforcer l’amitié et la coopération intégrale et à promouvoir les échanges d’informations et d’expériences entre les trois Assemblées nationales, a-t-il indiqué.Il contribue ensuite à renforcer la surveillance de la mise en œuvre des accords et des projets de coopération entre les gouvernements des trois pays ainsi qu’à coordonner la mise en œuvre des accords multilatéraux des trois pays membres.Cela contribue enfin à renforcer les discussions sur la manière de mobiliser des sources de capitaux pour des projets dans le Triangle de développement et d’autres projets de coopération et priorités des trois pays.Il démontre l’esprit de profonde camaraderie avec les gouvernements dans la mise en œuvre des accords signés, en particulier ceux promouvant la connexion des trois économies dans le Triangle de développement Vietnam-Laos-Cambodge, vers un développement durable et inclusif, a indiqué le diplomate.En plus d’assister au sommet parlementaire, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et une délégation de haut rang de l’Assemblée nationale effectueront une visite de travail au Laos pour renforcer les relations de solidarité particulière et de coopération intéragale efficace entre les deux parties. Le plus haut législateur vietnamien devrait également avoir de nombreuses activités au LaosL’ambassadeur s’est déclaré convaincu que la visite contribuera non seulement à améliorer la qualité et l’efficacité de la solidarité et de la coopération intégrale entre les deux pays, mais également à renforcer leurs relations parlementaires, ce qui apportera une contribution significative au processus de réforme sur les plans politique, juridique et économique des deux pays. – VNA