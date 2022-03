Hanoi(VNA) – Le référentiel commercial national du Vietnam (VNTR, pour Vietnam National Trade Repository) sera lancé le 30 mars à Hanoi.

Le VNTR garantira que le Vietnam respecte ses obligations de transparence conformément à l’article 13 de l’ATIGA. Photo: VNA



Le VNTR a été construit par le ministère de l’Industrie et du Commerce avec l’aide du Programme de commerce mondial (GTP) du Royaume-Uni, destiné à garantir la transparencedes politiques commerciales vietnamiennes dans le cadre de la coopération économique de l’ASEAN et à faciliter les échanges commerciaux régionaux.



Connecté au référentiel commercial de l’ASEAN (ATR) à l’adresse https://atr.asean.org/, il garantira que le Vietnam respecte ses obligations de transparence conformément à l’article 13 de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA).

Séminaire sur le référentiel commercial national du Vietnam, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le VNTR fournira des informations transparentes et claires sur les réglementations et activités commerciales au Vietnam, permettant aux entreprises de s’y conformer facilement. Il sera disponible en vietnamien et en anglais. –VNA