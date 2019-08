Hanoi (VNA) - L’Administration des médicaments du Vietnam relevant du ministère de la Santé a lancé lundi 12 août à Hanoi un site Web sur la banque de données sur le secteur pharmaceutique du pays à l’adresse Drugbank.vn après trois ans de préparation.

Vue de la cérémonie de lancement du site Web Drugbank.vn. Photo: VGP



Ce site Web fournit une base de données sur plus de 13.300 produits pharmaceutiques, près de 41.000 fabricants, distributeurs et pharmaciens, qui peuvent être cherchés par identification numérique de drogue, code de classification anatomique, thérapeutique et chimique ou nom d’entreprise, de produit, etc.

Le secteur pharmaceutique vietnamien dispose pour la première fois d’une base de données officielles, permettant aux organisations, entreprises et habitants de consulter la qualité des médicaments et contribuant à assurer la sécurité et l’efficacité de l’utilisation des médicaments par les patients, s’est félicité le vice-ministre de la Santé, Nguyên Quôc Cuong.

L’interface du site Web Drugbank.vn. Source: VNA



L’Administration des médicaments du Vietnam continuera à mettre à jour les données, à améliorer le système de la banque de données sur le secteur pharmaceutique et à élargir l’écosystème numérique dans l’ensemble du secteur pour s’intégrer aux services publics en ligne. – VNA