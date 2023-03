Photo : VTV

Hanoï (VNA) - La croissance du PIB du Vietnam cette année devrait être inférieure à l'objectif fixé. Cependant, selon les institutions financières, le Vietnam peut améliorer la vitesse et la qualité de sa croissance en promouvant des projets d'investissement publics.

Le rapport mis à jour sur la situation macroéconomique du Vietnam en mars 2023 de la Banque mondiale indique que le PIB devrait croître de 6,3 % cette année en raison de difficultés externes et internes. Cependant, la croissance s'améliorera dans les années à venir.

Mme Dorsati Madani, économiste principale à la Banque mondiale, a déclaré: "Les pressions inflationnistes aux États-Unis et en Europe ne se sont pas arrêtées. Les politiques monétaires des autres pays continuent de se resserrer, exerçant une pression sur les taux de change et l'inflation, nécessitant des politiques monétaires flexibles, étroitement coordonnées avec les politiques budgétaires. Le Vietnam dispose encore d'une marge de manœuvre pour mettre en œuvre des mesures de promotion de la croissance telles que le programme de soutien économique - représentant environ 1,6 % du PIB, le déploiement des principaux projets d'investissement public est un élément clé de la croissance à court et à long termes".

Selon le journal singapourien Lianhe Zaobao, l'économie vietnamienne peut continuer à croître grâce à une structure économique de plus en plus équilibrée et au processus de réforme.

Nikkei a indiqué que "le Vietnam joue progressivement un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et pourrait devenir un fabricant majeur de semi-conducteurs et de produits de haute technologie". Selon un sondage japonais de 2022, le Vietnam se classait au 4e rang mondial en termes de lieu prometteur pour l'expansion des entreprises.

Dans de nombreux secteurs manufacturiers "traditionnels", vêtements, meubles, chaussures, où il y a une surabondance mondiale par rapport à la demande, nous trouvons cela difficile. Mais nous voyons aussi beaucoup d'investissements continus et de nombreux secteurs de services se déplaçant vers le Vietnam. C'est un pays sûr économiquement et politiquement, avec de nombreux atouts que les autres pays n'ont pas. Cela apportera des avantages à moyen terme au Vietnam et nous continuerons à suivre de près la croissance du pays dans un avenir proche, a commenté le directeur général d'Acclime Vietnam, Matthew Lourey.

Wallstreet Online (Allemagne) a également évalué qu'aucun autre pays de taille comparable n'avait réalisé de réalisations économiques aussi admirables que le Vietnam depuis 1995. L'article indique que, s'il continue sur la voie du "Doi Moi", le Vietnam a de bonnes chances de figurer parmi les puissances économiques mondiales.- CPV/VNA