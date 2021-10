Hanoi (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, d’autres dirigeants des pays de l’ASEAN, le Premier ministre japonais Kishida Fumio et le secrétaire général de l’ASEAN ont assisté mercredi 27 octobre au 24e Sommet ASEAN-Japon.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au 24e Sommet ASEAN-Japon, le 27 octobre. Photo : VNA

Les pays de l’ASEAN et le Japon se sont félicités des progrès de la coopération entre les deux parties durant ces derniers temps. Les dirigeants des pays de l’ASEAN ont remercié et hautement apprécié le Japon pour son grand soutien continue à l’ASEAN pour répondre à la pandémie de Covid-19.

Le Premier ministre Kishida Fumio a affirmé l’importance du partenariat ASEAN-Japon, soutenu le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale, a affirmé son soutien à l’ASEAN pour construire sa communauté et s’est engagé à renforcer la coopération avec l’ASEAN.

Il a affirmé soutenir le Centre pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED) pour fonctionner durablement, aider l’ASEAN à réduire l’écart de développement et à développer la sous-région, investir plus de ressources pour aider l’ASEAN à répondre au changement climatique, promouvoir son développement vert et durable.

Le dirigeant japonais a invité ses homologues de l’ASEAN à assister au Sommet commémoratif ASEAN-Japon à l’occasion du 50e anniversaire des relations bilatérales en 2023.

Sur les questions régionales et internationales, les dirigeants de l’ASEAN et du Japon ont souligné l’importance du dialogue, de la coopération, de l’instauration de la confiance, du respect du droit international, et ont en même temps convenu de se coordonner pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, y compris la sécurité et la sûreté de navigation en Mer Orientale.

Concernant la situation régionale, le Premier ministre Kishida Fumio a affirmé son soutien à la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale, a salué le rôle de l’ASEAN dans la promotion de la coopération, le dialogue, l’instauration de la confiance dans la région, la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), l’élaboration d’un Code de conduite (COC) effectif et efficace conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le Japon a également affirmé son soutien au rôle de l’ASEAN dans la promotion du dialogue et la réconciliation, et l’aide au Myanmar pour rechercher une solution susceptible de stabiliser sa situation.

Les dirigeants des pays de l’ASEAN et le Premier ministre japonais Kishida Fumio au 24e Sommet ASEAN-Japon. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le soutien et la coopération d’autres pays pour le Vietnam au cours de son mandat de coordinateur des relations ASEAN-Japon en 2018-2021, affirmant que le Vietnam continuera à apporter sa contribution active au développement des relations approfondies, efficaces et substantielles entre les deux parties.

Il s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales dans le contexte difficile actuel, et a en même temps proposé que les deux parties continuent à promouvoir leurs priorités, de travailler en collaboration au contrôle de la pandémie de Covid-19, au redressement efficace et durable.

Le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties coopèrent pour améliorer leur capacité à répondre aux situations médicales d’urgence à l’avenir, a hautement apprécié le Japon pour son aide en vaccins aux pays, y compris le Vietnam, et a affirmé œuvrer pour promouvoir la création et le fonctionnement efficace de l’ACPHEED.

Il a souligné que les deux parties doivent se coordonner étroitement pour redresser et stabiliser les chaînes d’approvisionnement qui ont été perturbées par le Covid-19, faciliter et fournir un soutien maximal aux entreprises et aux investisseurs japonais pour maintenir leurs activités commerciales dans la région et au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Japon de continuer à aider l’ASEAN à réduire l’écart de développement et à promouvoir un développement équitable, inclusif et durable dans les zones moins développées.

Il a également prié le Japon d’assister activement les pays de l’ASEAN et le Vietnam dans le développement des infrastructures stratégiques, le développement vert, la coopération dans la transformation numérique, l’économie numérique et le soutien au redressement des entreprises après la pandémie.

Le dirigeant vietnamien a souligné l’importance de promouvoir la coopération, d’instaurer la confiance et de relever les défis émergents afin de maintenir un environnement pacifique, sûr et stable dans la région, y compris en Mer Orientale et dans la péninsule coréenne.

Il s’est félicité du soutien actif du Japon à l’ASEAN dans la contribution au maintien de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale au moyen du dialogue, le renforcement de la confiance et la promotion des engagements et des comportements responsables des parties, le règlement pacifique des différends, la promotion du droit international et de la CNUDM, cadre juridique régissant toutes les activités touchant les mers et les océans. – VNA